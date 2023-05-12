31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
توقيف مطرب مصري شهير متلبساً بفضيحة جنسية
Lebanon 24
12-05-2023
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مطرب شعبي شهير متلبساً بحيازة مخدرات وممارسة الرذيلة مع "فتاة ليل".
وتمكنت السلطات من ضبط مطرب المهرجانات الشعبي الشهير "م . أ" في أحد الفيلات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة وبرفقته فتاة ليل لممارسة الرذيلة وحيازة غرامات من مخدر "الآيس".
Advertisement
وكشفت التحريات أن المطرب كان بصحبة فتاة ليل لممارسة الرذيلة، وكانت بحوزته 5 غرامات من مخدر الآيس، اشتراها من تاجر آخر كان برفقته وقت مداهمة الفيلا وضبطهم.
من جانبها، نفت نقابة الموسيقيين حصول المطرب على عضويتها مؤكدة أنه ليس من أعضاء النقابة ولا يمت لها بصلة.
يذكر أن المطرب من أقدم مطربي المهرجانات وهو نوع من أنواع الغناء انتشر في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأسس فرقة موسيقية خاصة به.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
06:17 | 2023-05-11
11/05/2023 06:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:14 | 2023-05-12
من 3 أجزاء.. Netflix تطلق وثائقياً عن حياة البطل الشهير أرنولد شوارزنيجر
03:34 | 2023-05-12
بعد انتشار صورهما.. شاكيرا تخرج عن صمتها وتشرح علاقتها بتوم كروز
02:00 | 2023-05-12
بعد إعلان انفصالهما قبل أيام قليلة.. تامر حسني يحتفل وطليقته بعيد ميلاد ابنتهما (فيديو)
00:59 | 2023-05-12
هل انفصل باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري؟
23:00 | 2023-05-11
"السنة رح نعيّد سوا".. النجمة المحبوبة تستعدّ للاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها
23:00 | 2023-05-11
هيفاء وهبي تحقق نجاحاً كبيراً.. أي مرتبة احتلّ فيلمها في السعودية؟
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 11:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 11:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 11:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact