هل انفصل باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري؟

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صدم خبر انفصال الممثل السوري باسم ياخور و زوجته الكاتبة رنا الحريري رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربيليتا" عبر انستغرام خبر مفاده ان خلاف جرى بين باسم ياخور ورنا الحريري ما ادى انفصال الثنائي عن بعضهما البعض.وقالت المصادر ان الثنائي انفصلا عن بعضهما بكل رقي و هدوء، دون ذكر السبب.من جهتها حذفت رنا الممثل السوري باسم ياخور من قائمة متابعينها كما محت كل الصور التي تجمعهما من حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان باسم لا يزال يحتفظ باسمها في قائمته.كما نشرت رنا على حسابها عبر انستغرام، مستخدمة خاصية القصص المصورة، مقطع فيديو صورته من الطائرة و كتبت في تعليق عليه: "الحياة لا تصبح اسهل، انت تصبح اقوى."