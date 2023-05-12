بعد انتشار صورهما.. شاكيرا تخرج عن صمتها وتشرح علاقتها بتوم كروز

خلال الأيام الماضية، لم يكن هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المغنية الكولومبية شاكيرا والنجم العالمي توم كروز، بعدما التقيا مؤخرا في سباق سيارات "ميامي جراند بريكس"، حيث تقابل الاثنان أثناء توجههما لمنطقة الـVIP في مضمار ميامي الدولي باستاد هارد روك لمشاهدة السباق.

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فقد ضجت الصفحات بصور وفيديوهات للنجمين العالميين وسط إشاعات قوية عن علاقة عاطفية قد تظهر إلى العلن قريبا.



مجرّد "مزحة"

إلا أن صاحبة "واكي ياكي" نفت الأمر تماماً، وأكدت أن ما يجري تداوله ما هو إلا مجرّد "مزحة"، وفقا لصحيفة Us Weekly.



ولفتت إلى أنها قضت وقتاً ممتعاً مع توم عندما التقيا في ميامي، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور.



مع ذلك، كشف أحد المطلعين على العلاقة، أن شاكيرا قضت وقتا رائعا مع توم في الفورمولا ون لكنها ليست مهتمة بمواعدته، موضحاً أن المغنية تأخذ حاليا استراحة في المواعدة بعد انتهاء علاقتها التي استمرت 11 عاما مع جيرارد بيكيه في حزيران الماضي.

وتابع أن توم كان لطيفا حقا وقد استمتعت شاكيرا برفقته، لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي، لأن لديها الكثير لتهتم به على مستوى صحتها وأطفالها وحياتها المهنية.