من 3 أجزاء.. Netflix تطلق وثائقياً عن حياة البطل الشهير أرنولد شوارزنيجر

بدأت شركة "Netflix" بالترويج لفيلم وثائقي من 3 أجزاء يتناول قصة حياة البطل العالمي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فإن الفيلم الوثائقي الذي سيبدأ بثه على نتفليكس في 7 حزيران القادم، سيحكي قصة حياة لاعب كمال الأجسام الشهير، وعن شغفه بالرياضة، وكذلك تاريخه الفني في مجال التمثيل، وعن قصة عمله كحاكم لولاية كاليفورنيا الأميركية، وستظهر فيه ايضاً عدة إطارات أرشيفية من حياته.

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وسيتحدث شوارزنيجر في الفيلم عن طفولته وعلاقته بوالديه، كما سيتطرق لقصة انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1968، وعن التفاصيل الصعبة التي عاشها هناك خلال السنوات الأولى عندما تواجد على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني.





وأشار شوارزنيجر في المقطع الدعائي الذي نشرته "Netflix" للفيلم إلى "أنه طمح دائما تحقيق المستحيل، لكن هذا المسار قاده ليس إلى الانتصارات فقط، ولكن إلى الهزائم المريرة، وأن الناس سيتذكرونه في نجاحاته وفي إخفاقاته". (روسيا اليوم)