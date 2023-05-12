Advertisement

فنون ومشاهير

حسن شاكوش عن خلافه مع زوجته: لن أتكلم مهما سمعت وسأستغل الترند

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1066053-638194875633875911.jpg
Doc-P-1066053-638194875633875911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على خلافه مع زوجته ريم طارق، مؤكدا أنه لن يشارك أي تفاصيل عن الحادثة مهما بلغ مستوى "التجريح"، كما حرص على توجيه رسالة اعتذار لجمهوره وأقاربه.

وكتب شاكوش عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "الحمد الله والشكر ليك يارب علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع أننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طالما محدش شاف حاجة وأنا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في أي تفاصيل حتي مهما سمعت أي تجريح".
Advertisement

وأكد بأن كل شخص سوف يُسأل أمام الله تعالى عن كلامه، موجها رسالة اعتذار لعائلته وجميع أفراد إدارة أعماله وفرقته، على الإساءة التي تتوجه لهم يوميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها أيضا، ولم ينس الاعتذار من كل شخص في مصر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:35 | 2023-05-12
08:00 | 2023-05-12
04:14 | 2023-05-12
03:34 | 2023-05-12
02:00 | 2023-05-12
00:59 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website