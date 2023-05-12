حسن شاكوش عن خلافه مع زوجته: لن أتكلم مهما سمعت وسأستغل الترند

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علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على خلافه مع زوجته ريم طارق، مؤكدا أنه لن يشارك أي تفاصيل عن الحادثة مهما بلغ مستوى "التجريح"، كما حرص على توجيه رسالة اعتذار لجمهوره وأقاربه.وكتب شاكوش عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "الحمد الله والشكر ليك يارب علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع أننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طالما محدش شاف حاجة وأنا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في أي تفاصيل حتي مهما سمعت أي تجريح".وأكد بأن كل شخص سوف يُسأل أمام الله تعالى عن كلامه، موجها رسالة اعتذار لعائلته وجميع أفراد إدارة أعماله وفرقته، على الإساءة التي تتوجه لهم يوميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها أيضا، ولم ينس الاعتذار من كل شخص في مصر.