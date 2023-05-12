تهديد باسم ياخور بالذبح بسبب "ابتسم ايها الجنرال".. ما علاقة مكسيم خليل؟

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قرر النجم السوري باسم ياخور الرد أخيراً على رسائل محمّلةً بالشتائم وتهديدات بالذبح بسبب رفضه المشاركة في أعمال فنية على غرار مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بمضمون سياسي عالي النبرة وإسقاطات مباشرة.ونشر ياخور من خلال حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة أظهرت ما تعرّض له من سُباب وشتم، وعلّق عليها بالقول: "مجرد رأي فني لا يسيء لأحد، رداً على سؤال في برنامج "مراحل"، هل كان يستوجب كل هذه التهديدات وفيديوات تحريف الكلام والفبركة؟".وكان ياخور قد أبدى رأيه في "ابتسم أيها الجنرال" في ردّه على سؤال مضيفه الإعلامي علي العلياني، حيث قال: "أنا لم أشاهد العمل، وبكل تأكيد لا أقبل بتمثيل هذا الدور لأسباب كثيرة، لا أدخل في عمل يخلق حالة من الاستقطاب والجدل... وأفضّل العمل الذي يمتلك إجماعاً".وأضاف: "أنا أحب مكسيم خليل على الصعيد الشخصي، ولكن اختلف معه جملةً وتفصيلاً وعلى كل الصعد، وخاصة في العمل الأخير "ابتسم أيها الجنرال"... وعلى كل حال، العمل خارج المنطق الفني". (لها)