عبير نعمة.. "بعدني بحبّك"

أصدرت الفنّانة عبير نعمة أغنية منفردة جديدة بعنوان "بعدني بحبّك" مع شركة "Universal Music MENA"، وهي رومانسيّة من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسّيس وميكس وماسترينغ لإيلي بربر.



وعن "بعدني بحبّك" قالت عبير نعمة:" أسعى دائماً أن تعكس كلّ أغنية أقدّمها قصّة وحالة مُعيّنة، لذا أحببت هذه الأغنية كثيراً لأنّ موضوعها وكلامها يُحاكيان كلّ امرأة لا تزال تتخبّط في قصّة حبّ غير مُنتهية وتواجه مشاعرها بصوت عالٍ".

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تجدر الإشارة الى أنّ أغنية "بعدني بحبّك" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج نديم حبيقة، الذي تتعاون معه عبير نعمة للمرّة الثانية بعد أغنية "بلا ما نحسّ"، ضمن مشهديّة تتّسم بالبساطة وتحمل الكثير من مشاعر الحب. وقد اهتمّت المُستشارة وخبيرة الموضة جوني متّى بتنسيق إطلالة عبير نعمة في هذا الكليب. (لها)