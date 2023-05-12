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فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة تروي تفاصيل عملية السرقة التي تعرّضت لها.. إليكم ما كشفته

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:59
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كشفت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة كريستينا صوايا في حديث إذاعي عن تفاصيل عملية السرقة التي تعرضت لها.
 
 
وقالت إنّها كانت في طريقها لتوصيل مدير أعمالها ندي في منطقة زوق مصبح، ودخل سارق مقنّع إلى السيارة لحظة خروج ندي منها، لافتة إلى أنّ "لولا تدخل ندي والقدرة الإلهية وهروب السارق، لكان الوضع كارثيًا".
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من جهة أخرى، أشارت صوايا إلى سرقة حقيبتها منذ فترة من السيارة، معتبرة أنّ "الأمن غير مستتبّ في لبنان، وأنّ الشرّ مستشّر، إضافة إلى الحقد والكره"، معبرة عن اسفها على انهيار لبنان الجميل بكل مقوماته الانسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
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