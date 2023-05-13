ممثلة لبنانية تنشر صورها مع والدتها السريلانكية.. وجمالهما حديث الجمهور شاهدوا الصور

نشرت الممثلة ميا علاوي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بجلسة تصوير مع والدتها.



وعلّقت ميا على الصور بالقول: "نقيضان بوجهةٍ واحدة. امرأتان بهدف واحد. أمهات وبنات بين ثقافتين".



ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال ميا ووالدتها.



وميا هي من أب لبناني وأم من الجنسية السريلانكية، وهي ظهرت في عدة برامج تلفزيونية تحدثت فيها كيف انها كانت تساعد والدتها "العاملة المنزلية" في تنظيف المنازل ومعاناتها مع شقيقاتها من التنمر. وهي تقوم حاليا بكتابة مسلسل "البنت السريلانكية" الذي يحكي قصتها.



إضافة إلى التمثيل ميا عارضة أزياء أيضاً وهي شاركت في بطولة عملين بارزين هما "اعترافات فاشونيستا" و مسلسل "من … إلى".



