معتصم النهار يستعرض عضلاته بـ "الجيم".. والجمهور يعلق: "عم تتمرن غلط يا فنان" (فيديو)

نشر النجم السوري معتصم النهار مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ظهر من خلاله وهو يمارس تمارين القوة البدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وتفاعل عدد كبير من متابعي معتصم مع الفيديو، وأكدوا من خلال التعليقات أهمية أن يتمتع الفنان بالرشاقة والجسد الرياضي.

وبالرغم من رشاقة معتصم، الا ان الفنان السوري الشهير يبدو بحسب تعليقات البعض أنه يمارس الرياضة في "الجيم" بطريقة غير صحيحة، فقد قال أحد المتابعين في التعليقات: "عم تتمرن غلط كوتش"، وأضاف آخر: "سماع مني تمرينك غلط".

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يحضر معتصم النهار حالياً ببطولة مسلسل "خريف عمر" من تأليف يزن مرتجى وحسام شراباتي وإخراج المثنى صبح والذي يعرض على منصة "شاهد" وقناة mbc.



ويتشارك معتصم بطولة العمل مع كل من باسم ياخور، سلوم حداد، قمر خلف، كارمن لبس وآخرين. (سيدتي)