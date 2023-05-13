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فنون ومشاهير

بعد أنباء عن صدور مذكرة توقيف جديدة بحقها.. هكذا علقت ستيفاني صليبا

Lebanon 24
13-05-2023 | 03:30
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انتشرت العديد من الأخبار حول صدور مذكرة توقيف جديدة بحق الممثلة ستيفاني صليبا بتهمة تبييض أموال، وتواصل ET بالعربي معها لمعرفة حقيقة الأمر.

ستيفاني نفت كل تلك الأخبار المتداولة، وأكدت أنه لم يصلها أي بلاغ، وقالت: "كثر الحديث عن سيناريو الادعاء المعتاد بحقي، وكثر السؤال عن توقيفي، فجئت أطمئن أنني لم أتبلغ لا أنا ولا فريقي القانوني أي مذكرة توقيف خلافاً لما تداولته وتناقلته وسائل الإعلام".
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وأضافت: "أكرر أن لا علاقة لي بالادعاء الصادر لا من قريب ولا بعيد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأؤكد أنني سأتّبع كافة الطرق القانونية دفاعاً عن نفسي حتى جلاء الحقيقة، إيماناً مني بنزاهة القضاء الذي قال كلمته مؤخراً، واضعاً حد لكافة القرارات الاعتباطية".

وفي الختام قالت: "أمام هذا السيناريو المضحك المبكي، وحدها الحقيقية ستعلو فوق كل صوت". (الجديد)

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