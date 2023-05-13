حسن شاكوش يحوّل سخرية طليقته من أخطائه الإملائية إلى أغنية (فيديو)

بعد ان سخرت منه طليقته بنشرها أخطائه الإملائية برسالة واتساب أرسلها لها، قام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتحويل جملة "عبستك الزاي وانت مش بستاني" التي يفترض أن تكون "هبسطك الزاي وانت مش بسطاني" الى أغنية.

ونشر شاكوش أغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وأوضح في تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ان الهدف من الأغنية هو الترفيه فقط حيث قال: "حابب اشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الاساءة في اي شخص ربنا يعلم انها حاجه ترفيهيه فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شئ وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم".

وأكد أنه لم يكن يجب ان تصل خلافاته مع طليقته إلى السوشال ميديا وقدم رسالة اعتذار من فريق عمله وعائلته بسبب الإساءات التي يتعرضون لها عبر السوشال ميديا.

وكان خبر انفصال المغني حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق قد أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان وصلت الأمور بينهما على القضاء. (سيدتي)