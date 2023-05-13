بين آفليك يصفق الباب في وجه جنيفر لوبيز.. هل وقع الخلاف بينهما؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الأميركية جنيفر لوبيز وزوجها بين آفليك، ظهر فيه الأخير وهو يصفق باب السيارة في وجهها.

وكان الثنائي يتنزهان ويستمتعان بوقتهما في تناول القهوة وبدت على ملامحهما السعادة، لكن حينما وصلا لسيارتهما، فتح آفليك الباب وانتظر جلوس لوبيز على مقعدها وصفق الباب بقوة بعدها، ولوَّح بيديه بطريقة بدا فيها متوتراً وغاضباً.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مبدين قلقهم من تصرفات آفليك إزاء لوبيز، فكتب أحدهم: "هل هذا هو إعلان دانكينغ دوناتس الجديد؟". وأضاف آخر: "يبدو آفليك على الدوام متضايقا وغاضبا".

في المقابل قال معلقون آخرون، إن آفليك غضب من تواجد مصوري الباباراتزي حوله مع زوجته، مشيرين إلى أن اللقطات السابقة تثبت أنه لم يختلف مع لوبيز حتى يصفق الباب بوجهها. (فوشيا)