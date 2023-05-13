شاهد.. حسام حبيب يرشد شيرين بطريقة الغناء ويراقصها

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب أحد الأعراس.





وانتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو للثنائي وهما يغنيان مع بعضهما في حفل الزفاف أغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني" التي أطلقاها قبل 4 سنوات.





وظهر حسام ممسكاً يد زوجته ويرشدها إلى المقاطع التي عليها أداؤها، في مشهد لاقى إعجاب الجميع، وفق تعليقات رواد مواقع التواصل.

وكانت قد واجهت شيرين مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية حجبتها عن الجمهور، من بينها خلافات مع حبيب أدت بهما إلى طلاق ثم عودة، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.

إلا أنها عادت ثانية بنشاط فني لامع، وسط تشجيع كبير من محبيها، حتى إنها أعلنت مشاركتها في عمل فني بالتعاون مع نتفليكس من أجل تقديم فيلم وثائقي عن حياتها ومشوارها الفني. (العربية)