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فنون ومشاهير
عمرو دياب "تريند" بعد حفله الضخم في الجامعة الأميركية بمصر
Lebanon 24
13-05-2023
|
14:00
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أحيا النجم عمرو دياب حفلاً جماهيريًا ضخمًا بالجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة.
وشهد الحفل العديد من المواقف المثيرة وأجواء البهجة التي امتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين من وصلات الغناء والرقصات وقفشات الدعابة المتبادلة بين الهضبة وحشود الجماهير الكبيرة بالجامعة.
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وقدم عمرو عدداً كبيراً من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 35 عامًا، منها "ده لو اتساب"، "برج الحوت"، "أنت الحظ"، "خلاص بقى بيتكلم"، "وياه"، وغيرها مما أعدها خصيصًا لجمهور الحفل، بالإضافة إلى ميدلى لأغناني "قمرين"، "ليلي نهاري"، "ده اللي كان نفسي فيه".
كما أهدى عمرو دياب جمهوره أغنية إعلانه خلال شهر رمضان المبارك "شكرًا من هنا لبكرا" والتي حققت نجاحًا كبيرًا. (لها)
المصدر: لها
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