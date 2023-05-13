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فنون ومشاهير

المسؤولية كبيرة.. ماذا قال عاصي الحلاني عن الاعتزال؟

Lebanon 24
13-05-2023 | 05:29
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كشف الفنان عاصي الحلاني أنه لا يزال حتى اليوم يشعر بالرهبة والقلق قبيل صعوده للغناء على المسرح، لأنه يشعر بمسؤولية كبيرة أمام جمهوره، مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب حالياً يجعله يفكر في الاعتزال طالما أنه متماسك على المسرح ويتمتع بصحة جيدة.
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وقال الحلاني إنه قدم من خلال فيديو كليب "تعرف شنو أحبك" الذي أطلقه مؤخراً عرضاً مسرحياً، موضحاً لـ"العربية" أن الكليب صوّر بطريقة مسرحية حيث تضمن استعراضاً وراقصين.
 
وأضاف أن قصة الكليب تتحدث عن حفلة "العريس" ليلة زواجه وحوله شبان يحتفلون به، لافتاً إلى أنه قصد تقديم قصة جديدة ومختلفة عن الكليبات السائدة.

 
كما أشار الى ان أطلق أغنية ثانية بعنوان "ملهوف عليك"، وقد صوّرها لأنه رأى أنها تحاكي كل المجتمعات العربية.
 
هذا وأعلن الحلاني أنه أصدر أيضاً أغنية ثالثة بعنوان "ريحة عطر" كان يحتفظ بها في الدرج منذ 3 سنوات، وهي من ألحانه ونفذها مع أهم الموسيقيين في تركيا، مضيفاً أن "الأغنية تتحدث عن الخيانة التي يتعرض لها الرجل، وهذا موضوع جديد وغير مستهلك، حيث إن المرأة هي التي تتحدث عن خيانة الرجل لها في كليباتها وليس الرجل".

كما كشف أن في جعبته قصيدة لبيروت جميلة جداً من ألحانه أيضاً، لكنه لم يحدد بعد موعد تسجيلها وإصدارها.
 
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