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فنون ومشاهير

رصاصة طائشة أنهت حياتها.. فنانة مشهورة ضحية اشتباكات السودان

Lebanon 24
13-05-2023 | 07:23
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لقيت الفنانة السودانية، شادن محمد حسين، مصرعها إثر إصابتها برصاصة طائشة طالت منزلها جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسببت شظية طلق ناري بوفاة الفنانة داخل منزلها في أم درمان فجر اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.
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وولدت المغنية الراحلة في مدينة الأبيض، حيث درست في مدرسة الشيماء النموذجية و"السيد علي الميرغني" النموذجية حتى انتهاء المرحلة الثانوية.
 
 
وانضمت لاحقاً إلى الجامعة الأهلية، حيث تخصصت في الاقتصاد.

واشتهرت شادن ووالدها جنرال في الجيش السوداني، بترديد الأغنيات التراثية والغناء للثورة التي أطاحت بحكم عمر البشير قبل 3 أعوام، وتلقى أغانيها رواجاً بين الشباب على منصات الإنترنت في البلاد.
 


المصدر: العربية نت
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