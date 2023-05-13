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فنون ومشاهير

بعد البلبلة التي أثيرت بعد زواجهما.. محامي شاكوش يكشف مفاجأة: زوجته لم تكن آنسة

Lebanon 24
13-05-2023 | 23:00
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بدأ فصل جديد من خلافات مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد مرور شهرين فقط على دخولهما القفص الذهبي.
 
فكشف الأستاذ احمد أبو العلا، المحامي الخاص بالفنان حسن شاكوش، في حديث تلفزيوني ان زوجة الأخير لم تكن آنسة.
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وشرح محامي حسن شاكوش التالي "والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة. حسن شاكوش لم يكن يعلم ان ريم كانت متزوجة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي".
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