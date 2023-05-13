فنانة تموتُ فجأة.. قذيفة تستهدف منزلها!

لقيت الفنانة السودانية، شادن محمد حسين، مصرعها، اليوم السبت، إثر استهداف قذيفة طائشة منزلها في منطقة أم درمان بالسودان.



وبحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تسببت شظية قذيفة بوفاة الفنانة داخل منزلها.

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ومأساة مصرع شادن المفاجئة تسببت بصدمة شديدة، حيث خيَّم الحزن والأسى على السودانيين، فيما قام أهل الفن والإبداع عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بتدوين عبارات الرثاء للفنانة الراحلة.



وعبر صفحته بموقع "فيسبوك"، نعى المغني والموسيقي السوداني، عاطف أنيس، بكلمات تقطر حزنا ولوعة قائلاً: "والنجمة عصفور الأمل هي كمان تفوت؟؟ فليغفر الله لنا، لم نحمِكِ من أعداء الجمال. نحبك يا شادن.. أحب كردفانك، وشاشاي لسانك، وعصفور حنانك، لاحول ولا قوة إلا بالله".



بدوره، كتب الشاعر السوداني الشهير مدني النخلي عبر "فسبوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شادن الفنانة المهذبة، قتلتها أيادي البطش بشظية طائشة، تقبلها الله والعزاء للوطن وأهلها ومحبيها.. سيرتها الحب والخير والجمال منذ عرفناها.. # أوقفوا الحرب اللعينة.. يكفي قتل للأزاهر والعصافير والجمال".