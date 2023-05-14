بعد اخبار طلاقها.. زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها (صورة)

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اندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ملفت في الآونة الأخيرة، يوضح انفصال الممثل السوري باسم ياخور و زوجته الكاتبة السورية رنا الحريري بعد علاقة حب دامت لـ 14 سنة، وخصوصا أنهما من الثنائي المميز في الوسط الفني.وفي هذا السياق نشرت الكاتبة رنا حريري زوجة الفنان السوري باسم ياخور عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" صورة، كتبت فيها: "لأني بعرف أنه حياتي الخاصة صارت فجأة محور اهتمام، اسمحولي حوّل اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل، لقضايا أهم بكتير مني ومن حياتي ومن أي إنسان، لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها، لأنها فعلا بحاجة لأصواتكم واهتمامكم ولكل التغطية الإعلامية الممكنة".وطلبت عدم جعل حياتها "محور اهتمام" الجميع، وليتجهوا للاهتمام بكل شخص يعاني من مشاكل صحية وليس لديه القدرة على تغطية تكاليف علاجها، والعاطلين عن العمل وصاحبي الدخل المحدود الذين يبحثون عن عمل ما، إضافة إلى الأطفال المشردين بالشوارع الذين لا يمتلكون مأوى لهم.