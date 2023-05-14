31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد اخبار طلاقها.. زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها (صورة)
Lebanon 24
14-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ملفت في الآونة الأخيرة، يوضح انفصال الممثل السوري باسم ياخور و زوجته الكاتبة السورية رنا الحريري بعد علاقة حب دامت لـ 14 سنة، وخصوصا أنهما من الثنائي المميز في الوسط الفني.
Advertisement
وفي هذا السياق نشرت الكاتبة رنا حريري زوجة الفنان السوري باسم ياخور عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" صورة، كتبت فيها: "لأني بعرف أنه حياتي الخاصة صارت فجأة محور اهتمام، اسمحولي حوّل اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل، لقضايا أهم بكتير مني ومن حياتي ومن أي إنسان، لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها، لأنها فعلا بحاجة لأصواتكم واهتمامكم ولكل التغطية الإعلامية الممكنة".
وطلبت عدم جعل حياتها "محور اهتمام" الجميع، وليتجهوا للاهتمام بكل شخص يعاني من مشاكل صحية وليس لديه القدرة على تغطية تكاليف علاجها، والعاطلين عن العمل وصاحبي الدخل المحدود الذين يبحثون عن عمل ما، إضافة إلى الأطفال المشردين بالشوارع الذين لا يمتلكون مأوى لهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
واشنطن تطرح "الإسم المفاجأة" للرئاسة.. فهل تكافئ باريس في حاكمية "المركزي"؟
Lebanon 24
واشنطن تطرح "الإسم المفاجأة" للرئاسة.. فهل تكافئ باريس في حاكمية "المركزي"؟
05:00 | 2023-05-14
14/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ في الكارنتينا.. ما حصل مع عريفٍ في الجيش مُحزن جداً!
Lebanon 24
مأساةٌ في الكارنتينا.. ما حصل مع عريفٍ في الجيش مُحزن جداً!
02:17 | 2023-05-14
14/05/2023 02:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
09:43 | 2023-05-14
14/05/2023 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!
Lebanon 24
صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!
03:30 | 2023-05-14
14/05/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
10:30 | 2023-05-14
14/05/2023 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-05-14
والدة ناصيف زيتون تفاجئه خلال حفله في السويد.. بكت بشدة!
11:00 | 2023-05-14
جومانا مراد تكشف سبب وفاة إبنتها... ماذا قالت؟
10:50 | 2023-05-14
شارك في باب الحارة... وفاة ممثل شهير عن 71 عاماً (صور)
08:30 | 2023-05-14
بحضور زوجته... سعد لمجرد يرقص مع صديقته اللبنانيّة في باريس! (فيديو)
08:06 | 2023-05-14
بالفيديو "بلوغر" تنهار وتبكي بشكل هستيريّ... زوجها تزوّج: "مليون مبروك"
08:00 | 2023-05-14
مصممة أزياء لبنانيّة تبكي مباشرة على الهواء: زوجي ضربني في الشارع أمام الناس
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
14/05/2023 23:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
14/05/2023 23:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
14/05/2023 23:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact