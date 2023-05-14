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فنون ومشاهير
مصممة أزياء لبنانيّة تبكي مباشرة على الهواء: زوجي ضربني في الشارع أمام الناس
Lebanon 24
14-05-2023
|
08:00
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كشفت مصممة الأزياء اللبنانية غنوة فقيه، عن تعرضها للتعنيف على يد زوجها قبل الطلاق، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض للضرب المؤذي منه بشكل دائم ولأسباب غير مهمة.
وقالت فقيه لدى ظهورها في برنامج "شو القصة"، إنها تزوجت بعمر الـ 21، وجاء زواجها بعد عودتها من السفر، مضيفة "لم يكن هناك حب وإنما بسبب الاهتمام الذي أبداه زوجي بي في تلك الفترة".
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وأكدت أن زواجها تمّ بشكل سريع، ولم تتمكن من دراسة قرارها جيدا، لافتة إلى أنه بعد مرور وقت من الزواج اتضح أنه شخص سيء؛ إذ ضربها للمرة الأولى لسبب بسيط، ولم يراعِ أنها كانت حاملا، وكان يقوم بالاعتذار منها بعد أن يقوم بضربها.
ولم تتمالك فقيه نفسها خلال الحلقة؛ إذ أخذت تبكي لدى حديثها عن تعنيف زوجها لها، والذي وصل إلى أن يقوم بضربها في الشارع أمام الناس.
وأضافت أنها كانت مصرة على البقاء معه من أجل طفلتهما، لكنها وصلت لمرحلة لم تستطع العيش في ظل هذه الظروف، مع خوفها على طفلتها بأن تتأثر نفسيتها، وخصوصا عندما كانت تشاهدها عند تعرضها للضرب.
وأوضحت أنها واجهت معاناة كبيرة، حتى تمكنت من الوصول للطلاق، إذ وضع زوجها شرطا بأن تبقى الطفلة لديه ويحرمها منها. (فوشيا)
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