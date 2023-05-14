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فنون ومشاهير

جومانا مراد تكشف سبب وفاة إبنتها... ماذا قالت؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 11:00
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تحدثت الفنانة جومانا مراد عن طفلتها ديانا التي توفيت قبل نحو عامين، وأكدت أنها رأتها في الحلم قبل وفاتها بشهر، وكانت الرؤيا غريبة جداً حيث كانت طفلتها تقول لها في الحلم إن "الأرض جنة الله ومن عليها" وقد فهمت المعنى بعد رحيل طفلتها.
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وكشفت خلال ظهورها ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" تفاصيل الجراحة الدقيقة التي أجرتها ابنتها على يد الدكتور مجدي يعقوب الذي قام بزراعة قلب لصغيرتها، ورغم نجاح الجراحة، لكن جسدها لم يتقبل القلب وهذا ما تسبب في وفاتها.
وأكدت أنها "كأم شعرت أن ابنتي سترحل قبل رحيلها بشكل مفجع وهو الشعور الذي لم أشعر به من قبل، ولكنه قلب الأم"، على حد تعبيرها.

وتحدثت أيضاً عن تفاصيل في حياتها والصعوبات الكبيرة التي عاشتها بعد وفاة والدها، مؤكدة أنها لم تستطع تجاوز الأمر حتى اللحظة، مؤكدة أن وفاة والدها وابنتها غيرت نظرتها تجاه الحياة، وجعلتها مسؤولة أكثر، فهي اليوم تعيش فقط من أجل أن تعتني بزوجها وطفليها محمد وعلي.

وعن طفليها، قالت الممثلة السورية إنها تتعامل مع علي ومحمد، على أنهما رجلان وليس طفلين، وتحرص أن تكون لهما شخصية مستقلة، وقالت خلال حديثها: "مرة محمد قلي ماما ما ينفعش تروحي الشغل لوحدك لازم يكون في حد معاكي عشان ما حدش يدايقك".
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