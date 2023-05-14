والدة ناصيف زيتون تفاجئه خلال حفله في السويد.. بكت بشدة!

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أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون أمس، حفلا غنائيا مميزا في السويد، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي ناصيف، الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.وكان لافتا حضور والدة ناصيف زيتون حفله في السويد، وهو أحدث ظهور للاخيرة البعيدة عن الاعلام وعدسات الكاميرات، لتنتشر مقاطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اللقطة المميزة التي جمعت ناصيف بوالدته، حيث ركع امامها على المسرح ووجه لها تحية من القلب كما قدم لها اغنية بالاحلام، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين راحوا يصفقون بحرارة.إلا ان والدة ناصيف لم تستطع تمالك دموعها، حيث راحت تبكي فرحا وفخرا بابنها الذي يحقق نجاحا كبيرا في عالم الفن والنجومية، وهو الحلم الذي راوده منذ طفولته وكانت هي من ابرز الداعمين له لتحقيق هدفه وحلمه.