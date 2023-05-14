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فنون ومشاهير
من بينهم هاندا ارتشيل وكيفانش تاتليتوغ.. نجوم تركيا يشاركون بانتخابات بلادهم
Lebanon 24
14-05-2023
|
23:00
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حرص العديد من نجوم الفن في تركيا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إغلاق صنادق الاقتراع، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).
ورصدت الصحافة التركية العديد من نجوم الدراما خلال إدلائهم بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الجديد، الذي سيحكم لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، في الانتخابات الأهم في تاريخ تركيا الحديث.
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ومن أبرز النجوم الذين تم رصدهم وهم يدلون بأصواتهم؛ هاندا أرتشيل، كيفانش تاتليتوغ وزوجته، باريش أردوتش وزوجته غوبسي أوزاي، سيريناي ساريكايا، بوراك أوزجيفيت، عايشة توران، الينا بوز، جانسل إلتشين، أوزان دينيز، بوراك سارجين، أغوزهان كوتش، يامور تانريسيفسين، بورجو أوزبيرك، أفرا ساراتش أوغلو، وغيرهم.
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