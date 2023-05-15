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فنون ومشاهير

أغلقت فتحة الصدر تفاديا لإثارة الجدل.. إليسا تجري تعديلات على فستانها في حفل الكويت (صور)

Lebanon 24
15-05-2023 | 02:00
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خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأضواء في حفل ختام مهرجان "صيف الكويت" الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.
 
 
وأطلت اليسا بالأبيض، اذ ارتدت فستانًا أبيض حريريا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، تميَّز بأكمامه الفضفاضة وتنورته المزينة بكسرات رفيعة منحتها مظهرًا ديناميكيًا أنثويًا، في حين جاء بربطتين على شكل "فيونيكة"زينت خصرها وأسفل صدرها.
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وأجرت إليسا بعض التعديلات على الفستان الأصلي، حيث أغلقت فتحة الصدر الطويلة، تفاديًا لإثارة الجدل.
 
 



وكانت إطلالة إليسا في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات "فبراير الكويت" 2023 ، قد أثارت حالة من الجدل إذ قيل إن الرقابة رفضت ارتداء إليسا فستانها الذي جاء بفتحة في منطقة الصدر، وطلبت منها تعديله قبل الصعود على المسرحالمسرح؛ ما دفع إليسا لتفادي الأمر وتغطية الفتحة بشعرها طوال الحفل.

وكانت إليسا قد ارتدت فستانًا ملونًا من خامة السيكوين من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، جاء بفتحة عريضة بمنطقة الصدر. (فوشيا)
 
 
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