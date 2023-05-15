تامر حسني يتأثر أثناء غناء "ارجعلي" أمام جمهوره في الكويت (فيديو)

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً في الكويت ضمن مهرجان "صيف الكويت" الذي انطلق يوم 11 أيار الماضي.

وخلال الحفل، قدم تامر حسني باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل أغنية "هادلعني"، "ارجعلي"، وغيرها من أغانيه المميزة.

ونشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، جمع فيه الكثير من اللقطات المميزة التي كانت في الحفل، أبرزها لحظة تأثره بأغنيته الشهيرة "ارجعلي" والتي اندمج فيها بصورة كبيرة.

تأثر تامر خلال الغناء فسره البعض من الجمهور بأنه حزين بعد الانفصال عن زوجته وأم أولاده بسمة بوسيل.

وتقول الاغنية: "ارجعلي انا قلبي معاك مش قادر أنسى هواك.. حبيبي يا أحلى ملاك يا روح الروح".

وأوضح تامر من خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو، السبب الذي جعله يتأثر ويندمج بهذه الصورة أثناء غناء "ارجعلي"، وكتب قائلاً: "ده ملخص ليكم من حفلة الكويت للي معرفش يشوف منها حاجه بس انا هكتب عن اللحظه اللي عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم في آخر الڤيديو لحظه حب عمري ما هنساها".

وتابع: "احياناً الفنان يتأثر و يصل للحظة اندماج و صدق و توحد مع الاغنيه بتخليه يتأثر و يضعف من داخله لدرجه محدش ممكن يتخيلها و ده غصب عنه طبعاً بما انه انسان و قمة السعاده و الحب لما الجمهور يحس بكده و يقرر ان يتحول لقلب واحد و اشوفه فجأه سند و ضهر بيشجعني زي مدرب لاعب الملاكمه اللي بيشجع اللاعب بتاعه عشان يقوم و يكمل.. شكراً شكراً شكراً من كل قلبي جمهور الكويت الراقي". (سيدتي)