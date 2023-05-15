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فنون ومشاهير

هل دخل ناصيف زيتون عالم التمثيل؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2023 | 05:00
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بارك المخرج السوري سيف سبيعي والإعلامي مصطفى الأغا للنجم ناصيف زيتون لدخوله عالم التمثيل، من خلال مقطع فيديو نشره الأغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهر مصطفى الأغا وسيف سبيعي في الفيديو وهما يباركان لناصيف دخوله عالم التمثيل، ليشعر ناصيف بالدهشة مما قاله الآغا، وقال مستغرباً: "شو"، ليبادره سيف بالقول: "شو بدك فيلم ولا مسلسل".
وتابع مصطفى الأغا موجها سؤال لسبيعي: "كيف بدك تطالعو حباب ولا شرير؟" ليرد سبيعي: "بدي طالعو حبيب كل البنات بتحبو.. شو تيم حسن أحسن منو لينفجر الجميع بالضحك".
 
 
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وقال مصطفى الأغا في تعليقه على الفيديو: "نبارك للنجم ناصيف زيتون دخوله عالم التمثيل على يد المخرج المبدع سيف الدين سبيعي والله يعينك يا تيم حسن على المنافسة الشرسة".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع "مزحة" الأغا، وتمنوا بالفعل أن يدخل ناصيف زيتون في مسلسل درامي يتناول قصة حب. (سيدتي)
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