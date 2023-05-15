تايلور سويفت تصرخ في وجه أحد رجال أمن حفلتها.. ما القصة؟ (فيديو)

توقفت النجمة الأميركية تايلور سويفت عن الغناء أكثر من مرة خلال حفل أحيته ضمن جولتها العالمية Eras، لتصرخ على أحد أفراد الأمن وتنهاه عن مضايقة الجمهور.

وارتفع صوت مغنية البوب في وجه الحارس، الذي شوهد في لقطة جديدة وهو يلوح بيديه لمتفرجة شابة متحمسة، بينما كانت تغني أغنية Bad Blood في ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، الواقع في جنوب مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.

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وأدرك الجمهور أن نوبة الغضب التي انتابت تايلور أثناء غنائها كانت بسبب تصرفات الحارس وطريقة تعامله مع إحدى المتفرجات، وقد نجح بعض الأشخاص الذين دققوا باللقطات المصورة التي أظهرت الواقعة في تحديد اللحظة التي أدت إلى تدخل تايلور. وأدرك الجمهور أن نوبة الغضب التي انتابت تايلور أثناء غنائها كانت بسبب تصرفات الحارس وطريقة تعامله مع إحدى المتفرجات، وقد نجح بعض الأشخاص الذين دققوا باللقطات المصورة التي أظهرت الواقعة في تحديد اللحظة التي أدت إلى تدخل تايلور.





وبحسب روايات شهود عيان، فإن الفتاة التي كان يستهدفها الحارس لم تفعل شيئا، بل كانت تقوم فقط بالقفز لأعلى ولأسفل قبل أن يبادر فرد الأمن بمحاولة إيقافها، وهو ما لاحظته تايلور وشعرت بغضب من أجله؛ ما اضطرها للتدخل ومطالبة الحارس بالتوقف.

وبعد هذا الموقف المحرج الذي تعرض له الحارس إثر تدخل تايلور بشكل مباشر، غادر الحارس المكان بعد تلقيه تعليمات بذلك من بعض أفراد الأمن الآخرين.

ورصدت الكثير من الكاميرات في الحفل تلك اللحظات التي خرجت فيها تايلور عن مود الحفل والغناء بعدما استشاطت غضبا جراء تصرف الحارس؛ إذ ظهرت وهي تقول "حسنا، توقفوا" أثناء وقوفها على حافة المسرح، مضيفة: "دعها فهي لم تفعل أي شيء". (فوشيا)