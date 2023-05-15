صراع حاد على مقعد نقيب الموسيقيين بعد انتهاء فترة مصطفى كامل

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صراع محتدم بدأ مبكراً على مقعد نقيب الموسيقيين المصريين بعد إعلان أكثر من مرشح خوض الانتخابات التي تُجرى في تموز المقبل، ضد النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، الذي يُعدّ المرشح الأول، بعدما أعلن رسمياً عن ترشّحه، فيما ينافسه على المقعد الفنان شاندو الذي أكد أخيراً نيته في الترشّح، بينما ينوي المايسترو مصطفى حلمي أمين خوض الانتخابات مرة أخرى لكنه لم يعلن ترشّحه رسمياً، وذلك بعدما خسر الانتخابات الماضية أمام النقيب الحالي بفارق كبير في الأصوات.وكان الموسيقار منير الوسيمي أعلن عدم ترشّحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات المقبلة، وذلك لأسباب كشف عنها في بيان، قال فيه: "ستكون هناك ارتباطات عمل عدة خلال الفترة المقبلة داخل البلاد وخارجها، والعمل النقابي يتطلب الحضور المستمر في المقر، بالإضافة إلى رغبته في استقرار النقابة التي دخلت خلال السنوات الماضية في أكثر من نفق مظلم كاد يؤدي بها إلى فرض الحراسة".وكان مصطفى كامل قد عقد اجتماع الجمعية العمومية المصغّرة لكل مجالس الفروع في الأقاليم حيث تم عرض المصروفات والإيرادات، وموقف النقابة المالي وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين. (لها)