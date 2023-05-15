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فنون ومشاهير

هل يدخل ناصيف زيتون مجال التمثيل؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 23:00
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تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن امكانية دخوله مجال التمثيل تحت ادارة المخرج السوري سيف الدين سبيعي.

وفي التفاصيل، نشر الاعلامي مصطفى الاغا، على حسابه عبر "انستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ناصيف وسيف الدين سبيعي، حيث بارك لناصيف لدخوله مجال التمثيل، ليفاجَأ الاخير بكلام الاغا قائلا: "هيدي اشاعات مغرضة".
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وتابع مصطفى الاغا كلامه سائلا سيف الدين سبيعي عن الدور الذي سيعطيه لناصيف، اذ قال: "شو بدك تعطيه دور شرير او حباب؟"، ليرد سيف قائلا: "اكيد بدي طلعه حباب وكل البنات يركضوا عليه، متلو متل تيم حسن"، الا ان ناصيف فاجأه برده قائلا: "وانا احسن"، بدلالة الى انه افضل من تيم حسن.

وقد ارفق مصطفى الاغا الفيديو بالتعليق التالي: "نبارك للنجم ناصيف زيتون دخوله عالم التمثيل على يد المخرج المبدع سيف الدين سبيعي والله يعينك يا تيم حسن على المنافسة الشرسة".
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