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فنون ومشاهير
ترك المنزل منذ يومين: انفصال الفنانة الجزائرية الشهيرة عن زوجها الثري اللبناني.. تفاصيل تُكشف
Lebanon 24
15-05-2023
|
23:00
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انتشرت أخبار مؤخرا عن خلاف وقع بين الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة وزوجها رجل الاعمال اللبناني ابن النبطية وليد عواضة اوصلهما الى الانفصال.
وفي هذا السياق، كشفت صفحة "شربليتا" المختصة بأخبار المشاهير على تطبيق انستغرام، ان الخلافات بين الثنائي ادى الى شبه انفصال بينهما.
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وكتبت الصفحة: "بعد أن ذكرنا سابقا عن خلاف بين النجمة الجزائرية امل بوشوشة وزوجها رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة، علمنا من مصدر موثوق تجدد الخلاف بين الزوجين ما ادى الى شبه انفصال بينهما."
وتابعت الصفحة: "فقد ترك وليد عواضة المنزل منذ يومين، وتحاول العائلتان التكتم على ما حصل ومحاولة لملمة هذا الامر، واعادة المياه الى مجاريها."
وتابعت: "علما بأن وليد قد اغلق حسابه الرسمي على انستغرام، فيما ابقت امل بوشوشة على جميع صورهما سويا على جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي."(الجديد)
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