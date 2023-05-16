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فنون ومشاهير

سيارتها تهشمت بالكامل: فنانة تنجو بأعجوبة من حادث مروع.. وشقيقتها تكشف حالتها (صور)

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:00
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بأعجوبة، نجت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر، مي سليم، من حادث تصادم مروع بين 4 سيارات مساء أمس الإثنين، على الطريق الدائري باتجاه المعادي.
 
 
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وأثار النبأ قلق متابعيها، لكن شقيقتها الفنانة دانا حمدان طمأنتهم على حالة مي ، مؤكدة أن الأخيرة تتواجد حاليا في المنزل ولا تعاني من أي كسور أو كدمات، وتحتاج فقط إلى الراحة التامة.

وأضافت حمدان في تصريحات صحافية أن الحادث وقع وهي في طريقها إلى تصوير أحد الأعمال الفنية، ووصفته بأنه كان كبيرا جدا، إلا أن العناية الإلهية أنقذت شقيقتها مي وجاءت الصدمات بالسيارة.
 
 
 
 
 
 
 
فيما ذكرت صحف محلية إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء الحادث.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحادث والتي ظهر خلالها تهشم سيارة مي سليم على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.(فوشيا)

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