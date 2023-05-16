ابنة نيكولا معوض من زوجته الأوكرانية تخطف القلوب بجمالها وملامحها الشقراء... هل تشبهه؟ (صور)

احتفل الممثل اللبناني نيكولا معوض بعيد ميلاد طفلته سيان التي أتمت عامها الأول في الثالث من أيار 2023.

ونشر معوض عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مجموعة من الصور العائلية التي ظهر فيها مع زوجته وابنته، وقد تم تجهيز المكان بديكور لطيف من البالونات مع قالب حلوى مميّز زُيّن بالرقم 1، وعلق على الصور قائلا: "حياتنا هي 1، أنت عالمنا وكل ما يمكن أن نحلم به. وأكثر من ذلك بكثير".

طفلة نيكولا الصغيرة خطفت الأنظار بجمالها وملامحها الشقراء، ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبي معوض والمشاهير الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، في حين رأى البعض الآخر انها نسخة من والدها.

من جهة ثانية، قدّم النجم اللبناني نيقولا معوض مسلسل "الثمن" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشاركه في البطولة عدد من النجوم، بينهم: باسل خياط ورزان جمال وسارة أبي كنعان وغيرهم.