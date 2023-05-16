Advertisement

فنون ومشاهير

ابنة نيكولا معوض من زوجته الأوكرانية تخطف القلوب بجمالها وملامحها الشقراء... هل تشبهه؟ (صور)

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1067390-638198233087721398.jpg
Doc-P-1067390-638198233087721398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الممثل اللبناني نيكولا معوض بعيد ميلاد طفلته سيان التي أتمت عامها الأول في الثالث من أيار 2023.
 
 
ونشر معوض عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مجموعة من الصور العائلية التي ظهر فيها مع زوجته وابنته، وقد تم تجهيز المكان بديكور لطيف من البالونات مع قالب حلوى مميّز زُيّن بالرقم 1، وعلق على الصور قائلا: "حياتنا هي 1، أنت عالمنا وكل ما يمكن أن نحلم به. وأكثر من ذلك بكثير".
 
 
Advertisement
 
 
طفلة نيكولا الصغيرة خطفت الأنظار بجمالها وملامحها الشقراء، ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبي معوض والمشاهير الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، في حين رأى البعض الآخر انها نسخة من والدها.
 
 
من جهة ثانية، قدّم النجم اللبناني نيقولا معوض مسلسل "الثمن" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشاركه في البطولة عدد من النجوم، بينهم: باسل خياط ورزان جمال وسارة أبي كنعان وغيرهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:55 | 2023-05-16
03:32 | 2023-05-16
02:00 | 2023-05-16
01:00 | 2023-05-16
23:00 | 2023-05-15
23:00 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website