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فنون ومشاهير

أثناء تسلمها جائزة "بافتا"... النجمة العالمية تنهار بالبكاء (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2023 | 05:00
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انهارت النجمة الأميركية كيت وينسلت من البكاء عند فوزها بجائزة "بافتا" لعام 2023، لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "I Am Ruth".
وقبل صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، بكت هي وابنتها الفنانة ميا ثريبلتون التي حرصت على حضن والدتها لتقديم الدعم والمساندة لها.
وفي كلمتها على خشبة المسرح، مازحت وينسلت بداية جمهورها مشيرة إلى أنها لم تعد تستطع رؤية خطابها المكتوب من شدة بكائها، كما وجهت رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاز المسلسل بأبهى صورة وجعل الجمهور يستمتع بمشاهدته.
 
 
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وقالت متأثرة: "لو أستطيع أن أقسم هذه الجائزة لنصفين، لاهديت لبنتي النصف الثاني، لقد فعلنا ذلك معا".
 
وأشارت وينسلت إلى الجهد الكبير الذي بذلته ابنتها لأداء هذا الدور الذي ضم العديد من المشاعر المتناقضة والمشحونة، لافتة إلى أنها شعرت بالصدمة من قدرات الأخيرة.
بدورها، تأثرت ميا بكلام والدتها، حيث بكت بين الحضور وقالت لها بصوت مرتفع "أحبك جدا"، مع إرسال العديد من القبلات لها. (فوشيا)
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