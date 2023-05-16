أثناء تسلمها جائزة "بافتا"... النجمة العالمية تنهار بالبكاء (فيديو)

انهارت النجمة الأميركية كيت وينسلت من البكاء عند فوزها بجائزة "بافتا" لعام 2023، لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "I Am Ruth".

وقبل صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، بكت هي وابنتها الفنانة ميا ثريبلتون التي حرصت على حضن والدتها لتقديم الدعم والمساندة لها.

وفي كلمتها على خشبة المسرح، مازحت وينسلت بداية جمهورها مشيرة إلى أنها لم تعد تستطع رؤية خطابها المكتوب من شدة بكائها، كما وجهت رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاز المسلسل بأبهى صورة وجعل الجمهور يستمتع بمشاهدته.

"If I could cut this in half, I would give the other half to my daughter" ❤️



Kate Winslet accepts her Leading Actress BAFTA!#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/x3tWx9k5Pw — BAFTA (@BAFTA) May 14, 2023 Advertisement

وقالت متأثرة: "لو أستطيع أن أقسم هذه الجائزة لنصفين، لاهديت لبنتي النصف الثاني، لقد فعلنا ذلك معا".

وأشارت وينسلت إلى الجهد الكبير الذي بذلته ابنتها لأداء هذا الدور الذي ضم العديد من المشاعر المتناقضة والمشحونة، لافتة إلى أنها شعرت بالصدمة من قدرات الأخيرة.

بدورها، تأثرت ميا بكلام والدتها، حيث بكت بين الحضور وقالت لها بصوت مرتفع "أحبك جدا"، مع إرسال العديد من القبلات لها. (فوشيا)