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فنون ومشاهير

أُصيب بجلطة دماغية وبقي يُعاني من أعراضها... وفاة المخرج هشام شربتجي عن 75 عاماً

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:22
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تُوفي المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، اليوم الثلاثاء، عن 75 عاما.

وأصيب الراحل بجلطة دماغية منذ عامين تقريبا، ورغم تحسن حالته إلا أنه بقي يعاني من أعراضها حتى وفاته.
وشربتجي من مواليد دمشق، ويعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة. حصل على بكالوريوس من أكاديمية الفنون في القاهرة، وسافر بعدها إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.
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لاقت أعماله رواجا كبيرا في كافة البلدان العربية، لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة قريبة من هموم الناس في كل مكان.
يلقب بـ"شيخ الكار" وهو والد المخرجة رشا شربتجي.
كانت له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة مرايا ابتداء من مرايا 84، ومن ثم مرايا 86، ومرايا 88، قبل أن يبتعد عن إخراج السلسلة ليتابع بها ياسر العظمة بمفرده مع مخرجين آخرين منهم مأمون البني، ولكن شربتجي عاد وأخرج مرايا 2006.
أبرز أعماله يوميات مدير عام، عيلة 5، 6، 7 و8 نجوم وغيرها من الأعمال. (روسيا اليوم)
 
 
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