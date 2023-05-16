تُوفي أمس... شقيق فنان عربيّ شهير يكشف لحظاته الأخيرة: نام ولم يستيقظ

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كشف عبدالعزيز شقيق الفنان السعودي الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه قبل مغادرته الحياة، مبيناً أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.وقال: "زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع".كما بين أن فهد الحيان قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.وعن وفاة فهد قال شقيقه: "لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة". (العربية)