محامية ريم طارق تكشف: هي مريضة وحسن شاكوش كاذب

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كشفت هايدي فضالي، محامية ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، للمرة الأولى طبيعة المرض الذي تعاني منه موكلتها، مشيرة إلى أنها مُصابة بعدوى على الرحم، ومن الممكن أن تؤدي إلى تعطل الحمل.وأكدت فضالي خلال لقائها مع قناة "الحدث اليوم" أن شاكوش كان يُعاير طارق بزواجها الأول بشكل دائم، وأنه نقل إليها أمراضا لمدة عام ونصف العام، أي طوال فترة زواجها السابق، وأهلها يرفضون أن تتركه.وأشارت إلى أن شاكوش كذّب في التحقيقات: "‏قال في التحقيقات إنه معاشرش ريم علشان كدا مكانش يعرف هي مدام ولا آنسة ودا مش صحيح بدليل أن اخته راحت معاها للدكتورة عشان تشوف الحمل وانها سليمة من أي عارض صحي".ونفت فضالي أن تكون موكلتها هي "بنت الجيران" كما ادعى شاكوش، مبينة طريقة تعرّفه عليها؛ إذ بينما كان الأخير يبحث عن زوجة، وأصدقاء مشتركين بين الثنائي رشحوها له، بحسب تعبيرها.وشددت على أن شاكوش كان يعلم بزواج ريم الأول: "وهو يعلم جيدا ظروفها وأنها كانت متزوجة من قبل وأنها كانت محافظة للغاية، ولكن لم تقف مكتوفة الأيدي أمام علاقاته الكثيرة".وأضافت: "بيقول إنه ميعرفش إنها متجوزة قبل كتب الكتاب، دا طلب منها ورق كتير أوي واخد البيانات وراح للمأذون ومكتبش مؤخر الصداق المتفق عليه مع مأذون غير اللي ظهر في الفيديو المنتشر.. الي يعتبر خطبة إشهار".وقالت فضالي إن موكلتها اتجهت نحو القضاء، بعد تعرضها للتهديد من قبل شقيق زوجها حسن شاكوش، وأن زوجها السابق كان مدينا لوالدها بمبالغ كثيرة.