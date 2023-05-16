"وقع وغاب عن الوعي".. خالد الهبر في المستشفى وهذا ما كشفه ابنه عن وضعه الصحي

تعرّض الفنان خالد الهبر لوعكة صحية مفاجئة ما أدى إلى فقدانه الوعي، لينقل بعدها إلى أحد المستشفيات في بيروت.



وطمأن نجله الفنان ريان الهبر الجمهور على وضع والده الصحّي. وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "لكل الاصدقاء والاحباب اللي عم يتطمنوا، خالد بخير، تعرض لوعكة صحية مبارح، وقع وغاب عن الوعي، ونُقل على اثرها الى مستشفى رزق، وضع بالعناية الفائقة للمراقبة، ووضعه الصحي صار افضل وهو بكامل وعيه، مع بعض تبعات الحادثة من فدغ بالراس لرضوض، وبيبقى متابعة الفحوصات بالإيام المقبلة. شكراً لمحبة ورسايل الجميع".

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