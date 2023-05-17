ويجز يحذر من انتحال شخصيته.. ماذا حصل معه؟

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حذر مغني الراب المصري ويجز متابعيه، من منتحل شخصيته، مشيرا إلى أن التذاكر التي تُباع حاليا تحت اسم حفل له في قطر ليست صحيحة، بل يبدو أن هناك عملية احتيال باسمه.وكتب ويجز عبر خاصية الستوري في "إنستغرام": "ليس من المقرر أن أُحيي حفلا في قطر في الوقت الحالي، وأي تذاكر يتم بيعها لمثل هذه الحفلة الموسيقية مزيفة تماما، أنا آسف حقا لأي ارتباك قد يكون سببه هذا".واختتم رسالته، قائلا: "معنديش أي حفلات في قطر في الوقت الحالي، وأتمنى الناس دايما تاخد حذرها من الاحتيال".وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالته، معربين عن غضبهم بسبب كثرة حالات "الاحتيال" التي تحدث، متمنين من ويجز أن يُحيي حفلا في قطر في الموعد القريب، لكونهم كانوا على انتظاره بعد بيع التذاكر باسمه.