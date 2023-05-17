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فنون ومشاهير

جوني ديب يحظى بترحيب حار في افتتاح مهرجان كان

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:00
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حظي الممثل الأميركي، جوني ديب، بترحيب حار بين كوكبة من النجوم الكبار، من أمثال: أوما ثورمان، ومايكل دوغلاس، وكاترين دونوف، خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي مساء الثلاثاء، رغم انتقادات جهات نسوية هذا الاهتمام الممنوح لشخصية شكّلت موضع ملاحقة قضائية بتهمة العنف الأسري.
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وببدلة سوداء وشعر مصفف على شكل ذيل حصان ونظارة شمسية، استعاد نجم فيلم "بايرتس أوف ذي كاريبيين"، طقوس المرور على السجادة الحمراء، بعد منعه من تصوير الأفلام من جانب الاستوديوهات الهوليوودية، منذ المسلسل القضائي الذي تواجه فيه مع زوجته السابقة آمبر هيرد، على خلفية اتهامات بالتعنيف.
التقط جوني ديب سلسلة صور "سيلفي"، ووقّع إهداءات على السجادة الحمراء، قبل حضور حفل الافتتاح الذي قدّمته الممثلة كيارا ماستروياني، وبجانبه المخرجة والممثلة الفرنسية مايوين.

وقد اختارته هذه الأخيرة لأداء شخصية الملك لويس الخامس عشر في فيلمها "جان دو باري"، الذي عُرض في افتتاح المهرجان، ما أثار انتقاد جهات نسوية.
ورداً على سؤال حول اختيار الفيلم لافتتاح الحدث، أكد المندوب العام للمهرجان، تييري فريمو، اهتمامه بجوني ديب "كممثل"، واصفاً أداءه في العمل بأنه "استثنائي". وقال: "لديَّ سلوك واحد فقط في الحياة، هو حرية التفكير والتعبير، والعمل في إطار القانون".
وعندما سألتها وكالة فرانس برس عن قرارها الاستعانة بجوني ديب، أوضحت مايوين أنها صورت فيلمها "الصيف الماضي، بُعيد انتهاء محاكمته الثانية". وقالت: "راودتني مخاوف كثيرة، وسألت نفسي: كيف ستصبح صورته؟". (زهرة الخليج)           




المصدر: زهرة
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