ناجي الاسطا يُرزق بمولودته الأولى.. وهذا اسمها

رُزق الفنان ناجي الاسطا اليوم بابنته الأولى ماريا ونشر احتفالاً بالمناسبة صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابه على "انستغرام" كُتب عليها "مرحباً بك أيتها الفتاة الصغيرة".

يُذكر أن لناجي ولدان، جيورجيو وناجي جونيور.