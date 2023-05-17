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فنون ومشاهير

ناجي الاسطا يُرزق بمولودته الأولى.. وهذا اسمها

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:25
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رُزق الفنان ناجي الاسطا اليوم بابنته الأولى ماريا ونشر احتفالاً بالمناسبة صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابه على "انستغرام" كُتب عليها "مرحباً بك أيتها الفتاة الصغيرة". 
 
يُذكر أن لناجي ولدان، جيورجيو وناجي جونيور. 
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ناجي

الاسطا

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