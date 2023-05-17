قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو

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أثار مقطع فيديو جمع الممثل السوري طلال مارديني بالممثلة اللبنانية ريم خوري جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تضمنه قُبلة حميمة.ونشر طلال مارديني على حسابه الرسمي عبر تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقبل ريم خوري.والفيديو المنتشر هو من أحد المشاهد في مسلسل "الثمن" الذي يلعب فيه دور "سالم" الشاب المشاغب والمدلل والذي يقع في حب "ليل" التي تلعب دورها ريم خوري.وارفق طلال الفيديو بتعليق جاء فيه: "سالم وليل حبوا بعض و اخيرا"، وتابع: "ما في مبروك؟".ويأتي المشهد بعد تطور علاقة الحب بين سالم وزميلته في المعهد ليل، الا ان عددا كبيرا من المتابعين عبروا عن غضبهم من المشهد، مشيرين الى انه لا يتوافق مع مجتمعاتنا وتقاليدنا.علماً ان مسلسل "الثمن" شهد أيضا قُبلة حميمة بين الممثل نيكولا معوض وزميلته سارة أبي كنعان. (الجديد)