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فنون ومشاهير

بدا مُتعباً.. شاهدوا أحدث ظهور لعادل إمام في عيده الـ83 (صور)

Lebanon 24
18-05-2023 | 01:03
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نشر مدير أعمال الفنان المصري عادل إمام، عادل سليمان مجموعة من الصور الخاصة بـ"الزعيم" في عيد ميلاده الـ83.

يشار إلى أن الـ17 أيار يصادف عيد ميلاد عادل إمام، الغائب عن الجمهور فنياً منذ 3 سنوات، وسط أحاديث عن عودة قريبة.
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مع العائلة وبعض المقربين
واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين.

كما أكد عادل سليمان أن الصور التقطت مساء أمس الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام.

وقد ظهر الزعيم في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

 
 
 
 
 
فيما تواجد أيضاً الفنان خالد سرحان الذي شارك إلى جوار عادل إمام في عدد كبير من الأعمال أبرزها "التجربة الدنماركية" و"السفارة في العمارة" ومسلسل "فالنتينو". ويعد واحداً من الفنانين الذين يفضل إمام الاعتماد عليهم دائماً.

كذلك ظهر في صورة أخرى الفنان مصطفى هريدي وهو يقبل يد الزعيم. وقد شارك معه في فيلم "مرجان أحمد مرجان".

عمل مع نجله
يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام. (العربية)

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