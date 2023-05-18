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فنون ومشاهير

ليلى عبد اللطيف أصبحت "تيتا" لأول مرة.. وهذا اسم حفيدها (صور)

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:00
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رزقت "زينة" ابنة ليلى عبد اللطيف بمولود صبي أمس الأربعاء أطلقت عليه اسم "ريان".
 
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ونشرت زينة فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيه الإعلامي نيشان ووالدتها ليلى عبد اللطيف التي بدت سعيدة جدا بقدوم حفيدها الأول.

 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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