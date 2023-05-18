ليلى عبد اللطيف أصبحت "تيتا" لأول مرة.. وهذا اسم حفيدها (صور)

رزقت "زينة" ابنة ليلى عبد اللطيف بمولود صبي أمس الأربعاء أطلقت عليه اسم "ريان".

ونشرت زينة فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيه الإعلامي نيشان ووالدتها ليلى عبد اللطيف التي بدت سعيدة جدا بقدوم حفيدها الأول.