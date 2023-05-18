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فنون ومشاهير

بعد نجاتها من حادث سير مروع.. هكذا علقت الفنانة مي سليم على ما حصل معها

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:00
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بعد نجاتها من حادث السير الذي تعرضت له قبل أيام، وجّهت الفنانة مي سليم رسالة شكر الى أصدقائها وجمهورها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها بعد الحادث.
 
 
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وكتبت مي عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وأنا ربنا أنعم عليّ بأجدع إخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل عليّ بمكالمة أو رسالة". وتابعت: "أنا ولله الحمد بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبهالي... شكراً وربّنا ما يوريكم أي حاجة وحشة أبداً... الحمدلله الذي نجّانا ووهبنا الحياة من جديد".

وكانت الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي قد كشفت عن تفاصيل تعرّض الأخيرة لحادث تصادم على الطريق الدائري باتجاه المعادي، وقع بين 4 سيارات من بينها سيارة أختها مي، بالقول: "سيارة مي تحطمت... وربنا لطف بيها، وهي كويسة ومفيش إصابات أو أذى، وحصلت الحادثة أثناء ذهابها إلى تصوير أحد أعمالها الفنية".(لها)

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