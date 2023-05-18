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فنون ومشاهير

بسبب سمية الخشاب.. تحذير شديد اللهجة من اتحاد النقابات الفنية الى فناني مصر

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:00
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تسبب إعلان الفنانة سمية الخشاب عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتكذيب المركز الإعلامي للمنظمة في مصر للخبر في توجيه الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) تحذيراً شديد اللهجة الى فناني مصر من الانسياق وراء المنظمات الوهمية التي تعلن عن تكريمات وهمية للفنانين.
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وأصدر الاتحاد بياناً صحافياً جاء فيه، أنه يبذل الجهد من أجل تطوير وإنماء صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية، مشيراً إلى أنه فجأة تنتشر وبكثافة كيانات ومنظمات وهمية تزعم تكريم أعضاء النقابات الفنية ومنحهم دروعاً ودرجات الدكتوراه الفخرية، مما يشكل إساءة بالغة الى الأعضاء في مصر والعالم، خاصة أن هذه المؤسسات تهدف إلى الارتزاق وجلب الأموال غير المشروعة.

وشدد الاتحاد العام للنقابات الفنية، على التقدير والاحترام لكل الكيانات ذات السمعة الطيبة والموثّقة من الجهات ذات الصلة الرسمية بالمؤسسات المصرية.

وكان مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، قد نفى منذ أيام ما نُشر من أخبار عن منح الفنانة سمية الخشاب وبعض الفنانين الآخرين درجة الدكتوراه الفخرية من منظمة ادّعت أنها تابعة للأمم المتحدة، تُدعى "منظمة الأمم المتحدة للفنون". (لها) 

المصدر: لها
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