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فنون ومشاهير

سخرية وهجوم عنيف على مذيع معروف.. ما علاقة عادل إمام؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:29
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تعرّض المذيع المصري شريف عامر لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب حواره مع الزعيم عادل إمام وتصريحاته حول ابنتيه اللتين تعلمتا اللغة العربية بسبب أفلام الزعيم.
 

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وعلق الإعلامي شريف عامر على موجة السخرية التي طالته، عقب حواره مع الزعيم عادل إمام، أثناء تقديم الحلقة الأخيرة من برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "MBC مصر". وكتب في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب السفر والتطبيق من امبارح نمت وصحيت.. أنا عيشت 4 سنين برة مصر وبنتي الصغيرة في سن التكوين 5 أو 6 سنين يعني مجرد طفلة".

 
وأضاف: "في إجازة صيف 2007، كان في سينما مارينا دخلنا فيلم الأستاذ عادل إمام، خرجت تغني وتردد كلماته وبدأت الطريق.. برضه الفضل لعادل إمام، اعتقد بقى هناك ما هو أهم.. سلام".

 
وانتقد رواد مواقع التواصل تصريح "عامر" بشأن ابنتيه اللتين تعلمتا اللغة العربية بسبب أفلام الزعيم عادل إمام.
 
وقال عادل إمام لشريف عامر: "أنت بتضحك ليه؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟"، حيث قام الإعلامي شريف عامر بالضحك مباشرة بمجرد سماع صوته في المكالمة. وواصل شريف عامر حديثه معه، مؤكدا أن بناته تعلمن اللغة العربية بسببه وبفضله، ليقوم الفنان عادل إمام بالسخرية من هذا الأمر قائلا: "عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك مكانوش يعرفوا عربي؟".
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