فنان مشهور يبكي على الهواء.. اليكم السبب

تحدّث الفنان ماجد المصري عن حياته الشخصية، وكشف بعضاً من أسراره وتجاربه خلال ظهوره في برنامج "صدى الملاعب"، وقال إنه ينزعج جدا من نظرة الناس تجاه الفنان، حيث يعتقدون أنه يعيش حياة مختلفة عنهم ولا يمر بمشاكل وهموم، معلقا: "يا ريت تيجوا مكانا ونيجي مكانكم وتدونا راحة البال ونديلكم التعب والشقا اللي إحنا فيه".

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وروى موقفاً حصل معه في أحد شوارع مصر، مشيراً إلى أنه أوقف سيارته من أجل شراء طعام من إحدى العربات الشعبية؛ ما جعل الناس يستغربون تصرفه، معلقا: "عايز أقول الناس إن إحنا بني آدمين ونفسي آكل ساندوتش ومكنتش بعمل شو، فالفنان هو إنسان طبيعي جدًا". ولفت إلى أن سبب ذلك هو مبالغة بعض الفنانين في استعراض حياتهم وتصرفاتهم في السوشال ميديا.

هذا ولم يتمالك ماجد المصري دموعه عند الحديث عن أبنائه الأربعة، خاصة ابنته الصغرى داليدا التي أكد أنها نقطة ضعفه ويخاف عليها كثيرا بسبب فرق السن الكبير بينها وبينه، مشيرا إلى أنه يبكي كثيرا عندما يتحدث معها، ويتمنى أن يطيل الله بعمره حتى يراها متزوجة، معلقا "ياريت الله يديني طولة العمر وأشوفها عروس بالكوشة".



كما أعرب عن أمنيته بحضور فيلم سينمائي في السينما من إخراج ابنه الكبير أحمد، الذي يعمل حاليا في مجال إخراج الإعلانات، لافتا إلى أنه يحضر حاليا لفيلم مهم جدا.



ووصف ماجد ابنته داليدا بـ"حياته"، وأحمد بـ" قلبه" وماهيتاب بـ"عيونه" وآدم بـ "عمره".





وكشف ماجد عن رغبته الكبيرة بالعودة للماضي من أجل أن يلتقي بجميع الأشخاص الذين افترقوا عنه، كما أنه يرغب بخوض تجربة التمثيل في أفلام الأطفال؛ لأن هذه التجربة مهمة والقليل من يقدمون عليها، مشيرا إلى أنه سيكون ضابطا في حال عدم دخوله مجال التمثيل، وهو يؤمن دائما بوجود بديل.