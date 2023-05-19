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فنون ومشاهير

باسم ياخور يخرج عن صمته.. تعرض للاعتداء من شخص مجهول؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 02:00
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نفى الفنان السوري باسم ياخور، أنباء تعرضه للاعتداء من قبل شخص مجهول الهوية، ليلة الأربعاء، مؤكداً أنه بخير ولم يتعرض لأي مكروه.

ونشر ياخور صورة للخبر الكاذب عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "انستغرام" أرفقها بتعليق شكر فيه كل شخص تواصل معه من أجل الإطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه يتعرض لحملة تلفيق وكذب ممنهجة.
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وعلق بالقول: "حملة التلفيق والكذب مستمرة.. وهذا الخبر غير صحيح.. وشكرا لكل من أرسل لي للإطمئنان".
المصدر: فوشيا
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