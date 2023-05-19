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فنون ومشاهير

هؤلاء هم نجوم رحلة "ستارز أون بورد".. هل يشارك وسوف في الجولة؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 05:00
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أعلن المتعهد الفني اللبناني يوسف حرب أن رحلة "ستارز أون بورد" ستنطلق بين الثاني والعشرين من آب المقبل وتستمر حتى السابع والعشرين منه ، وتضم هذه السنة النجوم فارس كرم وزياد برجي ونادر الاتات ،محمد خيري، هيفاء وهبي وملحم زين، الفنان التونسي صابر الرباعي ، ناصيف زيتون وجورج وسوف ونانسي عجرم وراغب علامة.
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وسيحيي أبرز نجوم الغناء العربي ليالي الباخرة التي تضم جمهوراً من جميع أنحاء العالم، إضافة الى مجموعة من الفنانين ومنهم ريم السواس وكريم نور وغيرهم. 
 
في السياق، علمت "نواعم" أن حرب أقنع الفنان جورج وسوف بضروة الإنضمام الى الرحلة البحرية في مسعى لغناء أبو وديع مجدداً، وذلك بعد نشاطه المكثف من أسابيع قليلة، ومحاولة التغلب على حزنه في فقدان ابنه وديع والعمل اذ يدرك المقربون أن الوسوف جنّد نفسه فقط للعمل هذه الفترة.
 
ويبدو أن مفكرته الخاصة بالحفلات والمهرجانات مليئة بتواريخ خاصة لذلك؛ وهو بالطبع سيكون "نجم الباخرة" في الصيف بعدما أحيا قبل أيام حفلة في طابا، ونُقلت مشاهد وفيديوهات تؤكد عدم اهتزار شعبيته من قبل الناس والمعجبين هناك.
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